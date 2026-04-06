Repara Obras Públicas 2,870 baches durante marzo en Ciudad Juárez

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Intervenciones abarcaron 100 calles y casi 12 mil metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que durante marzo fueron atendidos 2 mil 870 baches en 100 calles de la ciudad, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que estos trabajos permitieron rehabilitar 11 mil 973 metros cuadrados de superficie, mediante la operación de diversas cuadrillas desplegadas en distintos sectores.

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Entre las vialidades intervenidas destacan avenidas principales y calles de alto flujo, como Santiago Troncoso, Manuel J. Clouthier, bulevar Manuel Talamás Camandari, Óscar Flores, así como otras como Constitución, Pitágoras y Aguascalientes.

“En estos tres meses del 2026 han sido intervenidos más de 8 mil baches en distintos puntos de la ciudad”, señaló el funcionario.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de un programa continuo para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en la mancha urbana.

Asimismo, se informó que en las próximas semanas se ejercerán recursos correspondientes al presente año para reforzar las labores de bacheo, en coordinación con empresas contratadas para ampliar la cobertura de atención.

El Gobierno Municipal reiteró que estos trabajos buscan mantener en mejores condiciones la infraestructura vial, en beneficio de conductores y peatones en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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