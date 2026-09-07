Invita IPACULT a exposición “Todos estamos rotos” en el MAHCH

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La muestra de José Carlos Galicia será inaugurada el 12 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 18 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a la inauguración de la exposición de arte objeto “Todos estamos rotos (pero volveremos a brillar)”, del artista José Carlos Galicia.

La muestra será inaugurada el próximo sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, donde permanecerá abierta al público hasta el 18 de octubre con acceso gratuito.

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La exposición presenta una propuesta multidisciplinaria que reúne piezas de arte objeto, poesía, dibujos y viñetas, elementos que forman parte del lenguaje creativo del artista.

A través de estas expresiones, Galicia propone un diálogo cercano con el público mediante temas vinculados con la vida cotidiana, como el amor, el desamor, la memoria, las relaciones humanas y la identidad emocional.

El artista forma parte de una generación de creadores mexicanos que exploran el mundo emocional a partir de propuestas sencillas, con un estilo minimalista y una fuerte carga sentimental.

Su trabajo también se ha desarrollado en el ámbito literario, con publicaciones como “Se te olvidó decirme cómo dejarte de querer”, “Para mí tú eres increíble” y “Otro libro para decirte todo lo que me gusta de ti”.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que esta exposición forma parte de los esfuerzos por fortalecer al MAHCH como un espacio abierto a nuevas propuestas artísticas.

“Queremos que el MAHCH sea un espacio atractivo para la exhibición de nuevas propuestas artísticas y al mismo tiempo, acercar a nuevos públicos a las artes visuales y a la literatura contemporánea”.

La exposición busca acercar al público a una propuesta artística accesible e íntimamente vinculada con experiencias emocionales comunes, al convertir la memoria y los afectos en materia de creación y reflexión.

El IPACULT extendió la invitación a familias, jóvenes, estudiantes, artistas y público en general para asistir a la inauguración y conocer el trabajo de José Carlos Galicia en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

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