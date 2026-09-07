Revisan regidores temas para sesión ordinaria del próximo miércoles

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Cabildo analizará comodato para una asociación que atiende a mujeres víctimas de violencia y otros proyectos urbanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Cabildo realizaron la sesión previa para revisar los asuntos que serán sometidos a consideración del Ayuntamiento durante la sesión ordinaria programada para el próximo miércoles.

Entre los temas abordados se encuentra la propuesta para otorgar en comodato un predio municipal al Centro de Protección de Mujer a Mujer A.C., con el objetivo de habilitar un espacio seguro para mujeres víctimas de violencia y sus familias.

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El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, presentó la propuesta de contrato con la asociación sobre un terreno de 2 mil 804.135 metros cuadrados, el cual cuenta con una construcción que se contempla rehabilitar.

El inmueble sería destinado a un espacio de resguardo para mujeres que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y que requieren protección junto con sus hijas e hijos, tanto infantes como adolescentes.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, destacó que el Centro de Protección de Mujer a Mujer A.C. cuenta con 26 años de trabajo en Ciudad Juárez.

La asociación surgió en un contexto marcado por la violencia y desaparición de mujeres en la frontera, por lo que el proyecto busca fortalecer las alternativas de atención para quienes necesitan salir de entornos de riesgo.

Durante la sesión previa también se autorizó incluir en el orden del día la modificación del proyecto de inversión “Fortalecimiento Institucional, Proyectos para el Desarrollo de Ciudad Juárez”, contemplado en el Presupuesto de Egresos 2026.

Dicha modificación tiene como propósito otorgar un subsidio o apoyo económico al Consejo de Desarrollo Económico Regional de Juárez A.C., destinado a cubrir gastos operativos durante el presente ejercicio fiscal.

En materia de desarrollo urbano, se revisará el proyecto del fraccionamiento habitacional en régimen de propiedad en condominio denominado “Privada Verona”, ubicado sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari.

El proyecto contempla cinco edificios con 16 departamentos cada uno, para un total de 80 unidades habitacionales, en una superficie de 7 mil 283 metros cuadrados.

También se prevé analizar dos propuestas de modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, una correspondiente a un predio integrado por dos polígonos con superficie total de 3 mil 880.55 metros cuadrados y otra relativa a un predio de 14 mil 408.878 metros cuadrados a favor de Ruba Desarrollos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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