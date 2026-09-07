Buscan ampliar Carta por el Derecho a la Ciudad para incluir a más grupos

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Regidoras y la Coordinación de Resiliencia revisaron ajustes para incorporar perspectivas de sectores no contemplados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género analizaron con personal de la Coordinación de Resiliencia una propuesta para modificar la Carta por el Derecho a la Ciudad.

El objetivo de la actualización es incorporar las perspectivas de grupos que no fueron considerados de manera específica en el documento, con el fin de avanzar hacia una ciudad más incluyente y representativa.

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La reunión fue encabezada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión, junto con las regidoras Gloria Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez.

En el encuentro participó la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo González, quien presentó los ajustes y la metodología planteada para actualizar este instrumento de planeación y enfoque social.

Hidalgo González explicó que la Carta por el Derecho a la Ciudad fue elaborada en coordinación con el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y presentada en 2023, con el propósito de establecer bases para una ciudad próspera, sostenible e inclusiva.

El documento contempla temas como derechos humanos, servicios públicos, movilidad, seguridad, espacios públicos y otros factores relacionados con la calidad de vida de la población.

Durante la revisión se detectó la necesidad de incluir las experiencias de la comunidad LGBTIQ+, mujeres trabajadoras sexuales y las 16 comunidades de pueblos originarios asentadas en Ciudad Juárez.

La Coordinación de Resiliencia desarrollará un proceso de consulta para conocer cómo viven la ciudad estos grupos, cuáles son los principales retos que enfrentan y qué propuestas consideran necesarias para mejorar sus condiciones.

La metodología será específica para cada sector, con el objetivo de obtener información que permita construir un diagnóstico, identificar áreas de oportunidad y formular acciones concretas.

Con los resultados, se buscará fortalecer la Carta por el Derecho a la Ciudad como una herramienta más incluyente, capaz de reflejar la diversidad de quienes habitan y transitan por Ciudad Juárez.

En la reunión también participó la directora del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Mónica Marín Franco.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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