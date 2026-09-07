Destaca SSPM avances en prevención, proximidad y respuesta policial

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La corporación reportó atención en planteles, visitas comunitarias, detenciones y aseguramiento de armas y drogas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó avances del último año en materia de prevención, proximidad social y respuesta policial, como parte del balance de resultados de la administración municipal.

El titular de la corporación, César Omar Muñoz Morales, expuso los datos durante la actividad denominada “Un año en un minuto”, realizada en la sala de Cabildo, donde distintas áreas municipales presentaron sus principales acciones.

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En programas preventivos, la SSPM reportó atención en 6 mil 287 planteles educativos, con beneficio para más de 86 mil estudiantes de distintos niveles escolares en Ciudad Juárez.

Muñoz Morales informó además que la Policía Comunitaria realizó mil 591 visitas a colonias, mediante las cuales se atendió a casi 49 mil personas, como parte de las acciones de proximidad con la ciudadanía.

En materia operativa, la corporación reportó la detención de 6 mil 423 personas por delitos del fuero común y 449 por delitos del fuero federal, además de la detección de casi 2 mil órdenes de aprehensión.

El secretario destacó que estos resultados han sido apoyados por la tecnología del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, equipado durante los últimos cinco años y conectado al sistema “Juárez Vigilante”, que integra más de 3 mil cámaras de videovigilancia.

La SSPM informó también que se encuentra en proceso una ampliación del centro de emergencia, con la intención de reforzar su operación y duplicar el personal que actualmente labora en el área.

Como parte de las acciones de prevención y vigilancia, la corporación retiró de las calles 131 kilos de droga, 317 armas de fuego y más de 7 mil cartuchos de distintos calibres.

Muñoz Morales resaltó además el reconocimiento otorgado a 494 elementos, entre policías del mes, policías del año y otros estímulos, así como la entrega de 65 nuevos grados dentro de la corporación.

El funcionario señaló que la corporación ha sido reconocida por organismos de la sociedad civil e iniciativa privada, entre ellos Grupo Smart, Canaco, corredores comerciales, ANTAD, Grupo ALTO México, Oxxo y FICOSEC.

Finalmente, la SSPM señaló que el periodo reportado fue de trabajo, coordinación y resultados, con el compromiso de mantener acciones orientadas a la seguridad y bienestar de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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