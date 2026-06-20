Realiza DABA jornada masiva de esterilización en Infonavit Jarudo

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La campaña gratuita busca fomentar la tenencia responsable y reducir la población de animales en situación de abandono.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevó a cabo una jornada masiva de esterilización gratuita en la Escuela Secundaria Técnica número 86, ubicada en la colonia Infonavit Jarudo, como parte de las acciones municipales orientadas al control responsable de la población de mascotas.

La actividad contó con la presencia del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien destacó los avances alcanzados en materia de bienestar animal mediante las campañas permanentes de esterilización impulsadas por el Gobierno Municipal.

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“Desde la administración pasada se ha dado un avance muy importante en el tema de la esterilización de los animalitos”.

El alcalde informó que durante la administración anterior se realizaron alrededor de 13 mil procedimientos, mientras que en lo que va del actual periodo gubernamental se han efectuado más de 12 mil 200 esterilizaciones.

Ortiz Orpinel señaló que estas acciones representan una responsabilidad compartida entre las autoridades y los propietarios de mascotas, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal y mejorar las condiciones de bienestar de perros y gatos.

La directora de DABA, Alma Arredondo Salinas, explicó que las jornadas masivas se llevan directamente a las colonias para facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio gratuito.

Asimismo, indicó que la realización de esta campaña fue gestionada en coordinación con la asociación civil Huellitas Sin Hambre y el regidor Alejandro Acosta.

Desde temprana hora, decenas de propietarios acudieron al lugar para registrar a sus mascotas y acceder al procedimiento, sin necesidad de inscripción previa.

La dependencia recordó que los animales deben presentarse en buen estado de salud, libres de garrapatas y con las medidas de seguridad correspondientes, como correa para los perros y transportadora para los gatos.

Por su parte, el regidor Alejandro Acosta destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y organizaciones civiles para promover el bienestar animal en distintos sectores de la ciudad.

“Agradezco a la directora de DABA y a todo su equipo ya que esta es la segunda vez que llevamos juntos un proyecto y por trabajar en equipo”.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal informó que las jornadas continuarán este domingo en la Escuela Secundaria Estatal número 3086, ubicada en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, donde se mantendrá el esquema de atención gratuita para las mascotas de la comunidad.

Las campañas forman parte de la estrategia municipal para fomentar la tenencia responsable, prevenir el abandono y fortalecer la cultura de protección animal en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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