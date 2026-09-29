Auxilia SSPM a madre e hija atrapadas tras derrumbe de tejabán

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Policías municipales retiraron escombros para liberar a dos mujeres en una vivienda de Senderos del Sol durante la contingencia por lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal auxiliaron a una mujer de 60 años y a su hija de 23, quienes quedaron atrapadas al interior de su vivienda luego del derrumbe de un tejabán durante la contingencia por lluvias.

De acuerdo con la corporación, el apoyo fue brindado por agentes adscritos al Distrito Valle, quienes atendieron un llamado de emergencia realizado al 911 por un derrumbe en un domicilio ubicado en las calles Senderos de Jiménez y Senderos de Camargo, en la colonia Senderos del Sol.

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Al llegar al lugar, los oficiales escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda, donde una mujer solicitaba ayuda debido a que el material colapsado impedía abrir la puerta principal.

La SSPM informó que el tejabán del domicilio se derrumbó como consecuencia de las fuertes lluvias que saturaron el techo, lo que dejó a las dos moradoras sin posibilidad de salir por sus propios medios.

De inmediato, los policías municipales retiraron los escombros del acceso principal para abrir el espacio necesario y permitir la salida de las dos mujeres.

La corporación indicó que ambas resultaron ilesas tras el incidente, aunque permanecieron en situación de riesgo hasta la llegada de los agentes municipales.

Las mujeres agradecieron la respuesta de los oficiales, quienes brindaron el apoyo como parte de las acciones de atención ciudadana durante la contingencia pluvial.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a la población para reportar cualquier situación de emergencia o riesgo al 911, especialmente durante episodios de lluvia intensa o afectaciones estructurales en viviendas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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