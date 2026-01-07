Asume Gobierno del Estado control del BRT-2 del JuárezBus tras irregularidades

Publicidad - LB2 -

La operación pasó a manos estatales luego del incumplimiento del comodato por parte del concesionario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno del Estado de Chihuahua asumió de manera directa la operación de la ruta troncal BRT-2 del sistema JuárezBus, a través de la Operadora de Transporte Vivebús (OTV), luego de detectar incumplimientos graves en el comodato otorgado a la empresa responsable, decisión que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que la determinación se tomó tras identificar irregularidades operativas y el cese arbitrario del servicio por parte de particulares, lo que obligó a la administración estatal a intervenir para garantizar la continuidad del transporte público.

Durante un encuentro con líderes empresariales de Ciudad Juárez, el funcionario agradeció el respaldo del sector privado a los proyectos de la gobernadora Maru Campos y destacó que el sistema JuárezBus ha superado los 34 millones de viajes realizados, consolidándose como un eje central de la movilidad en la frontera.

De la Peña precisó que la empresa afectada es “Lazos 5 Puntos”, a la cual se le suspendió el comodato de operación, aunque mantiene vigente la concesión, sujeta al cumplimiento estricto de los requisitos técnicos y legales establecidos.

Entre los principales incumplimientos detectados se encuentra la falta de integración de unidades propias que cumplieran con el año-modelo y características exigidas por la ley, pese a que la empresa contó con un plazo de 18 meses y operó durante ese tiempo con unidades prestadas por el Estado. Solo se incorporaron dos unidades articuladas propias, mismas que permanecieron inactivas durante varios meses.

Adicionalmente, se reportaron fallas recurrentes en la transmisión de datos de GPS, cámaras de seguridad y contadores de pasajeros al Centro de Control, así como incidentes viales que comprometían la seguridad del servicio.

La troncal BRT-2 continúa operando con normalidad, ya que la OTV tomó el control directo de la operación utilizando las unidades existentes, mientras se define el futuro del concesionario, quien únicamente podrá retomar la operación si cumple plenamente con los lineamientos establecidos.

“La instrucción de la gobernadora Maru Campos es clara: poner al usuario al centro de cualquier decisión. No cederemos ante presiones o chantajes. Lo más importante para quienes se levantan temprano es un transporte que funcione, sin contratiempos y en unidades limpias”, afirmó De la Peña.

Finalmente, el secretario reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado es blindar el derecho de las y los juarenses a una movilidad digna, segura y eficiente, priorizando la calidad del servicio por encima de cualquier interés particular.

