Anuncia Seguridad Vial cierre de módulos por día inhábil el lunes 2 de febrero

La atención administrativa se reanudará el martes 3; operativos viales continuarán con normalidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que el próximo lunes 2 de febrero permanecerán cerrados los módulos de atención administrativa, debido a que se trata de un día inhábil.

La dependencia precisó que no habrá servicio en cajas para pago, ventanillas de entrega de documentos, solicitudes de permisos de circulación, módulos de expedición de marbetes ni atención de información general, por lo que se exhortó a la ciudadanía a realizar sus trámites con anticipación.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a aprovechar este jueves y viernes en horario normal, ya que la atención al público del lunes se verá interrumpida y se reanudará hasta el martes 3 de febrero.

El horario ordinario de actividades administrativas en las oficinas centrales, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con bulevar Teófilo Borunda, es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Se informó que el módulo de permisos temporales para circular y el de expedición de marbetes por discapacidad temporal brinda atención de lunes a viernes en el horario señalado y también los sábados de 9:00 a 12:00 horas.

Por su parte, las cajas de pago y el área de entrega de documentos mantienen horarios ampliados: de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas, sábados de 9:00 a 15:30 horas y domingos de 8:00 a 15:00 horas, excepto en el día inhábil anunciado.

La Coordinación General de Seguridad Vial recordó que, aun cuando se suspenda la atención administrativa, la corporación mantiene operativos y patrullajes las 24 horas del día durante todo el año, con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.

Finalmente, reiteró que las acciones permanentes de la corporación se enmarcan en su política institucional “Por una mejor cultura vial”, orientada a reducir incidentes y fortalecer la responsabilidad ciudadana en la vía pública.