Anuncia Seguridad Vial cierre de módulos de atención por Año Nuevo en Ciudad Juárez

Las oficinas suspenderán trámites el 31 de diciembre y 1 de enero; actividades se reanudan el viernes 2.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de las celebraciones de fin de año, la Coordinación General de Seguridad Vial informó que los módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, por lo que no se realizarán trámites administrativos durante esas fechas.

La dependencia detalló que el cierre incluye los módulos para pago y entrega de documentos, así como el área de tramitación de permisos vehiculares y marbetes temporales para personas con discapacidad. Las actividades administrativas se reanudarán el viernes 2 de enero, en sus horarios habituales.

Ante ello, Seguridad Vial hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar el martes 30 de diciembre para realizar los trámites pendientes. El horario de las oficinas centrales, ubicadas en el bulevar Óscar Flores Sánchez, casi esquina con bulevar Teófilo Borunda, es de 8:00 a 15:00 horas, incluyendo el módulo de información.

El módulo para expedición de permisos y marbetes opera en el mismo horario y adicionalmente abre los sábados de 9:00 a 12:00 horas. En tanto, los módulos de cajas para pago y entrega de documentos funcionan de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas, los sábados de 9:00 a 15:30 horas y los domingos de 8:00 a 15:00 horas.

La corporación recordó que, pese al cierre administrativo, la operatividad de Seguridad Vial se mantiene activa las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las familias juarenses.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar por una mejor cultura vial, enfocada en la prevención de accidentes, la creación de conciencia y el fomento de la responsabilidad al transitar por las vialidades de la ciudad.

