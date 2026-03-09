Amplían trámites de OMEJ en módulo de la Fiscalía en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Ciudadanos podrán iniciar y concluir gestiones relacionadas con vehículos asegurados en un solo punto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos y Corralones de Juárez (OMEJ) amplió las facultades del módulo que opera dentro de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, con el objetivo de agilizar los trámites relacionados con vehículos asegurados y evitar traslados entre dependencias.

El director de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, explicó que este módulo ya funcionaba dentro de la Fiscalía, pero recientemente se ampliaron sus funciones para que los usuarios puedan iniciar y concluir diversos procedimientos en un solo lugar.

“El objetivo es que la gente no tenga que acudir a las oficinas centrales para realizar cualquier trámite. Aquí buscamos darle celeridad y evitar que las personas estén regresando otro día o acudiendo a otra dependencia”, señaló.

Entre los trámites que ahora podrán realizarse directamente en el módulo se encuentran la liberación de vehículos recuperados por robo, liberación de unidades aseguradas por distintas áreas de la Fiscalía, aplicación de descuentos en adeudos y procesos de donación de vehículos cuando el monto acumulado en el corralón supera el valor de la unidad.

El encargado del módulo de OMEJ en la Fiscalía, Miguel Ángel Pérez González, indicó que con esta ampliación los ciudadanos podrán resolver sus trámites en un solo punto, sin necesidad de acudir posteriormente a las oficinas centrales para obtener autorizaciones o descuentos.

En el caso de vehículos recuperados por robo, señaló que se aplican descuentos amplios para facilitar que los propietarios recuperen sus unidades con mayor rapidez.

También explicó que cuando los adeudos acumulados hacen incosteable recuperar un vehículo, los propietarios pueden optar por donarlo al municipio, lo que permite cancelar la deuda correspondiente.

Flores Castañeda informó que actualmente los corralones municipales resguardan alrededor de 14 mil vehículos, por lo que la dependencia continúa buscando espacios adicionales para ampliar su capacidad.

Además, indicó que la semana pasada se enviaron aproximadamente 864 unidades en condición de chatarra a reciclaje, como parte de las acciones para liberar espacio en los depósitos municipales.

El funcionario recordó que no se aplican descuentos en casos donde el vehículo fue asegurado por conducir en estado de ebriedad, medida que forma parte de la política municipal para no otorgar beneficios en este tipo de infracciones.

