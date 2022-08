Gestiona América García soluciones de Infonavit para trabajadores de NCG

La diputada local por Morena en el Congreso del Estado, América García Soto, se reunió con el Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Chihuahua, Jesús García Sáenz, con el propósito de que se aclaren todo tipo de dudas con respecto a la adquisición de viviendas para trabajadores en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Chihuahua, Chih (ADN / Adriana Saucedo) La legisladora de Morena solicitó ante la delegación que se puedan brindar asesorías a quienes presentan un rezago o buscan adquirir un nuevo crédito.

Por este motivo, la legisladora anunció que su principal interés como resultado de esta reunión, es que quienes ya cuentan con un crédito de vivienda y han dejado de hacer sus aportaciones por diversas razones, puedan conocer alternativas para que puedan mantener su patrimonio en beneficio de las familias.

“Fue muy gratificante la plena disposición que me expresó el Delegado del Infonavit para acudir al municipio de Nuevo Casas Grandes y ofrecer alternativas para que todas aquellas familias que con mucho esfuerzo adquirieron una vivienda, no la pierdan; si no que al contrario, tengan la certeza jurídica de que cuentan con este patrimonio. Pero además, es muy importante para mí, que más trabajadores conozcan cómo pueden acceder a esta prestación.

El representante del Gobierno Federal comentó a la joven diputada en el Congreso local que el Infonavit realiza la Feria de las Soluciones, en las que se ofrecen alternativas apegadas a las necesidades de los poseedores de un crédito para la vivienda. Se brindan prórrogas de pago, disminución de las mensualidades, reestructuras o firmas de convenios que les permitan preservar su patrimonio, sin poner en riesgo su economía familiar.

América García reiteró su compromiso de continuar realizando gestiones ante los Delegados Federales en el Estado de Chihuahua, para que la Cuarta Transformación sea una realidad en los municipios, principalmente en la región Noroeste, a fin de que las familias trabajadoras tengan acceso a una vivienda digna.