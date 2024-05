Exhorta Andrea Chávez a votar por Morena para asegurar apoyos y desarrollo

Publicidad - LB2 -

De acuerdo con encuesta de las Heras, Claudia Sheinbaum ganará 3 a 1 en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante cientos de chihuahuenses, la candidata al Senado, Andrea Chávez, enfatizó que, a diferencia de los candidatos prianistas, quienes solo regresan a sus localidades a pedir el voto, Morena regresa con pensiones para las personas adultas mayores, apoyos a las escuelas y becas. Además, mencionó los incrementos al salario mínimo, la creación de empleos y oportunidades para los jóvenes. Por ello, exhortó a la población a votar por Morena el próximo 2 de junio y cuidar la elección desde todos los rincones de Chihuahua.

Ayer, la juarense inició su gira en Madera, continuó por Temósachic, Matachí y concluyó en Cuauhtémoc, llevando como mensaje la reciente encuesta de De las Heras Demotecnia, la cual indica que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganaría tres a uno en el estado de Chihuahua, mientras que Chávez obtendría al menos 200 mil votos, según el ejercicio estadístico de mayo.

Sin embargo, hizo un llamado a no confiarse y a cuidar la elección: “Tenemos que salir a participar todas y todos. Que si tenemos un hermano, una prima, nuestro esposo, esposa, hijos, abuelos, ¡todos tienen que salir a votar! y cuidar la elección”.

Chávez criticó a los integrantes del PAN, PRI, PRD y MC, acusándolos de burlarse de la gente, ya que, mientras gobiernan, empobrecen al pueblo sin ofrecer apoyos, becas, pensiones, desarrollo, infraestructura, mejores carreteras, hospitales ni unidades médicas. “Llega el proceso electoral y entonces sí piden el apoyo ciudadano, se burlan de la pobreza que ellos mismos generaron, ofreciendo 200 o 400 pesos por el voto”, dijo.

Indicó que con la ayuda del próximo diputado federal, Roberto “Nono” Corral, toda esta región contará con los apoyos del gobierno federal, “sin la necesidad de la intermediación de ese gobierno del estado que nos tiene en el abandono”, recalcó.

También subrayó la importancia de confiar en las síndicas y síndicos morenistas, ya que ellos garantizarán que los recursos se utilicen para los fines establecidos desde el Congreso del Estado.

Entre las propuestas que llevó destacan la de disminuir la edad para que las mujeres sean beneficiarias de la pensión para adultos mayores y que niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciban una beca.

“El pueblo de Chihuahua ya no aguanta más, es demasiado el abandono, la corrupción, es demasiada la impunidad, la pobreza y la desigualdad. ¿A qué me refiero por desigualdad? Mientras nosotras y nosotros no tenemos acceso a una clínica médica digna, con medicamentos y especialistas, ellos se están atendiendo con nuestro dinero, gracias a los seguros de gastos médicos mayores, en los hospitales privados, ¿vamos a seguir permitiendo eso?”, sentenció la morenista en el municipio de Temósachic.

