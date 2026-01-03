Clausura Gobierno estatal peleas de gallos y coleadero en Chihuahua y Delicias

Publicidad - LB2 -

Las acciones derivan de un acuerdo de la Mesa de Seguridad que canceló permisos especiales para este tipo de espectáculos en la entidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró en días recientes un evento de peleas de gallos en el municipio de Delicias y un coleadero en la capital del estado, como parte de las acciones para hacer cumplir la normatividad vigente en materia de espectáculos y venta de alcohol.

Las clausuras derivan de un acuerdo tomado en la Mesa de Seguridad estatal, formalizado mediante el oficio número 147/2025, emitido el 30 de diciembre de 2025, en el que se determinó la cancelación y no otorgamiento de permisos especiales para la realización de carreras de caballos, peleas de gallos, coleaderos, jaripeos, lazadas y eventos similares.

“Por acuerdo de la Mesa de Seguridad celebrada el 29 de diciembre de 2025 se determinó la cancelación y el no otorgamiento de permisos especiales para este tipo de eventos”, señala el documento oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad estatal, el 31 de diciembre fue clausurado un coleadero que se realizaba en la comunidad de La Casita, en el municipio de Chihuahua, al no contar con la autorización correspondiente para su operación.

Asimismo, en la ciudad de Delicias fue clausurado el establecimiento conocido como Palenque La Unión, donde se llevaban a cabo peleas de gallos sin el permiso requerido por la autoridad estatal.

Las sanciones a las que podrían hacerse acreedores los responsables de estos establecimientos oscilan entre 250 y 650 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, por operar sin licencia o autorización vigente.

El Gobierno del Estado exhortó a las y los propietarios de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas y se organizan este tipo de espectáculos a cumplir con la normatividad aplicable, a fin de evitar sanciones administrativas y la suspensión de actividades.

