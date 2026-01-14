Inaugura Marco Bonilla ciclopista renovada en la Ciudad Deportiva tras 30 años sin intervención

Publicidad - LB2 -

La obra del Presupuesto Participativo beneficiará a más de 6 mil ciclistas de la capital con infraestructura moderna y segura.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, inauguró la ciclopista rehabilitada de la Ciudad Deportiva, un espacio que no había recibido una intervención integral en más de tres décadas y que ahora ofrecerá condiciones más seguras y modernas para la práctica del ciclismo.

La obra forma parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025 y fue posible gracias a la participación de 4 mil 990 ciudadanos, quienes votaron para destinar recursos a la mejora de este espacio deportivo.

- Publicidad - HP1

Durante el evento, el presidente municipal señaló que la renovación de la ciclopista responde a una demanda histórica de la comunidad ciclista y representa un avance en la recuperación de espacios públicos destinados al deporte y la convivencia.

“Después de más de 30 años, este sueño hoy es una realidad para las y los ciclistas de Chihuahua”, expresó el alcalde al destacar la importancia de la obra.

La rehabilitación contó con una inversión de 5.8 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 6 mil personas que utilizan regularmente esta pista para entrenar y competir.

En representación de la gobernadora Maru Campos, la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, Tania Teporaca Romero, resaltó que la ciclopista permitirá practicar esta disciplina en condiciones más dignas y seguras, además de contribuir a la formación de nuevas generaciones de deportistas.

Los trabajos incluyeron la renovación de 3 mil 300 metros cuadrados de carpeta asfáltica, modernización del alumbrado con ocho postes de 12 metros y 24 reflectores, sustitución de la malla perimetral, rehabilitación de gradas y techumbre, mejoras en la palapa central, señalización de la pista, colocación de placa de obra y la construcción de un tramo de banqueta en el acceso principal.

Autoridades municipales destacaron que el Presupuesto Participativo continuará en 2026 con más proyectos orientados a mejorar la infraestructura deportiva y los espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.