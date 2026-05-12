Acusa Maru Campos a Morena de usar crisis política para desviar atención

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua aseguró que su administración seguirá combatiendo al crimen y defendió el operativo en la Sierra Tarahumara

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó a Morena de intentar utilizarla políticamente para desviar la atención de las crisis internas y de los señalamientos que enfrentan gobiernos emanados de ese partido.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal respondió a las críticas surgidas tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio.

“Mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca”

- Publicidad - HP1

Campos sostuvo que su gobierno continuará enfocado en combatir al crimen organizado, proteger a las familias y mantener la paz en el estado.

La gobernadora defendió el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y destacó que permitió asegurar miles de litros de sustancias químicas y metanfetamina, evitando que millones de dosis llegaran a jóvenes y familias mexicanas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República, en el sitio fueron localizados más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

Respecto a la controversia por la presunta participación de personas extranjeras durante el operativo, Campos aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de su presencia.

“En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”

La mandataria afirmó que el operativo fue diseñado y ejecutado por las áreas competentes en materia de investigación criminal y seguridad pública.

También informó que desde el inicio de las investigaciones instruyó a la Fiscalía General del Estado a colaborar plenamente con la Fiscalía General de la República, y aseguró que las indagatorias avanzarán “caiga quien caiga”.

Campos explicó que evitó pronunciarse públicamente antes para no interferir en el desarrollo de las investigaciones y permitir que las autoridades realizaran su trabajo.

En su mensaje, lanzó además una crítica directa a gobiernos de Morena al señalar que existe una diferencia entre combatir al crimen organizado y enfrentar acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“No es lo mismo desmantelar un narco laboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”

La gobernadora concluyó asegurando que en Chihuahua no habrá impunidad ni acuerdos fuera de la ley.

“En Chihuahua y en mi gobierno no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.