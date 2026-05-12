Rehabilita Gobierno del Estado asentamiento indígena El Oasis en Chihuahua capital

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La remodelación integral beneficiará a 79 familias y más de 350 personas de pueblos originarios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado concluyó la remodelación integral del asentamiento urbano El Oasis, ubicado en la ciudad de Chihuahua, como parte de un proyecto de rehabilitación destinado a mejorar las condiciones de vida de familias pertenecientes a pueblos originarios.

La intervención benefició a 79 familias y más de 350 habitantes del asentamiento, donde se localizan 58 viviendas, además de espacios educativos y comunitarios.

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Las obras fueron realizadas con una inversión de 4.85 millones de pesos, recursos aportados por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y la Comisión de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

De acuerdo con las autoridades estatales, los trabajos incluyeron rehabilitación del jardín de niños y la primaria, mejoras en el taller de costura y la iglesia, restauración de bardas perimetrales y adquisición de mobiliario.

También fueron construidas banquetas, rehabilitado el pasillo central y sustituidos techos de asbesto por lámina, además de adecuarse un taller de carpintería como salón de usos múltiples.

El proyecto incorporó nuevas áreas deportivas y espacios de convivencia para las familias del asentamiento, como parte de las acciones de mejoramiento urbano y comunitario.

La ceremonia de develación de la placa inaugural fue encabezada por el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, acompañado por integrantes del gabinete estatal, autoridades municipales y representantes indígenas.

“Hoy no solo se reinaugura un asentamiento, se reinaugura la esperanza”

Por su parte, Amalia Montero, exgobernadora indígena de El Oasis, reconoció la atención brindada por el Gobierno estatal y destacó el seguimiento dado a las necesidades de la comunidad desde 2024.

Durante la jornada también se instalaron módulos de afiliación a MediChihuahua y espacios de atención para recepción de solicitudes y asesoría integral para habitantes del asentamiento.

En el evento participaron funcionarios estatales, legisladores y representantes comunitarios, entre ellos el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez; el secretario de Salud, Gilberto Baeza; y el actual gobernador indígena de El Oasis, Martín Gutiérrez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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