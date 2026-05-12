Abre SDR convocatoria para apoyo de esquilmos y pacas de rastrojo

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El programa está dirigido a organizaciones ganaderas y contempla apoyos de hasta 9 mil pesos por solicitante.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra abierta la convocatoria para que organizaciones de personas productoras pecuarias accedan al programa de apoyo de esquilmos y pacas de rastrojo, destinado a fortalecer la alimentación del ganado.

El programa contempla la entrega de hasta 450 kilogramos de insumos por beneficiario, con el objetivo de atender las necesidades del sector ganadero ante las condiciones actuales de producción y abastecimiento.

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Las organizaciones podrán recibir hasta 20 pacas por solicitante, con un monto máximo de apoyo de 9 mil pesos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dependencia estatal.

La SDR indicó que los requisitos, anexos y formatos necesarios para participar en la convocatoria están disponibles a través del portal oficial del Gobierno del Estado en la dirección electrónica chihuahua.gob.mx/sdr.

Las solicitudes deberán presentarse en las ventanillas habilitadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicadas en el Departamento de Ganadería de la dependencia, en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

También podrán realizarse trámites en oficinas designadas y presidencias municipales participantes, según lo establecido en la convocatoria.

La dependencia estatal invitó a las personas interesadas a solicitar orientación directamente con personal del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería.

Para mayores informes, asesoría y aclaraciones, la SDR puso a disposición el teléfono 614 429 3300 en las extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

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