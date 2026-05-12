Entrega Marco Bonilla apoyo para rehabilitar área de vendedores de burritos en Villa Ahumada

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La obra contempla mejoras en banquetas y estacionamiento de la Unión de Vendedores “Benito Juárez”

Villa Ahumada, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó un apoyo para la rehabilitación del área de estacionamiento y banquetas de la Unión de Vendedores “Benito Juárez”, integrada por comerciantes de los tradicionales burritos de Villa Ahumada.

La intervención contempla trabajos de rehabilitación en 215 metros cuadrados mediante colocación de cemento y vaciado en banquetas y espacios de estacionamiento utilizados por comerciantes y visitantes.

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El apoyo forma parte de acciones dirigidas a fortalecer uno de los puntos gastronómicos más representativos del estado, ubicado sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Durante el encuentro, Marco Bonilla convivió con familias y trabajadores de los tejabanes que diariamente atienden a viajeros y turistas que transitan por la región.

“Hablar de ustedes es hablar de tradición, de raíces, de cultura, de lo que somos los chihuahuenses”

El alcalde reconoció el esfuerzo de las familias comerciantes que han mantenido vigente la tradición gastronómica de Villa Ahumada durante décadas, así como su capacidad de recuperación tras distintos episodios que afectaron la actividad comercial de la zona.

La rehabilitación busca mejorar las condiciones de movilidad y atención para visitantes y clientes de los establecimientos, considerados una referencia gastronómica en el estado de Chihuahua.

Por su parte, Javier Estrada “Piolín”, presidente de la Unión de Vendedores Benito Juárez, agradeció el respaldo otorgado por el alcalde capitalino y destacó la importancia de las mejoras para quienes trabajan diariamente en el lugar.

“Todos los vendedores estamos muy felices y contentos porque usted no es una persona que promete; usted cumple”

La reunión se desarrolló en un ambiente de convivencia con comerciantes y familias de Villa Ahumada, reconocida por la venta tradicional de burritos a viajeros nacionales e internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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