Arremete Cuauhtémoc Estrada contra el PRI y acusa intentos de intervención extranjera

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El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua calificó de “ridícula” la postura del PRI contra su partido.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, lanzó críticas contra la dirigencia nacional y legisladores del PRI, a quienes acusó de intentar reposicionarse políticamente mediante ataques y descalificaciones hacia Morena.

Las declaraciones del legislador surgieron luego de la petición impulsada por el dirigente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno para que autoridades de Estados Unidos investiguen o actúen contra Morena bajo señalamientos relacionados con terrorismo y narcotráfico.

“En México mandamos los mexicanos. Si el PRI ya no quiere que los mexicanos determinen qué partido gana las elecciones, pues que se vaya a competir a Estados Unidos”.

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Estrada sostuvo que el PRI atraviesa una crisis de credibilidad y rechazo ciudadano, además de rechazar cualquier posibilidad de que un gobierno extranjero intervenga en decisiones relacionadas con partidos políticos mexicanos.

El legislador afirmó que las facultades sobre el registro y permanencia de partidos corresponden únicamente a las instituciones nacionales, y calificó de “ridícula” la estrategia del priismo para solicitar acciones desde el extranjero.

El coordinador morenista también respondió a los señalamientos del PRI sobre presuntos vínculos de Morena con grupos criminales y cuestionó la autoridad moral de ese partido para abordar temas relacionados con el narcotráfico.

“¿En qué momento se lavó el PRI la cara? Vamos a ver cuándo nace el narcotráfico y en qué gobiernos ocurrió”.

Estrada acusó al Revolucionario Institucional de construir una narrativa política basada en descalificaciones y ataques, ante el debilitamiento de su fuerza electoral.

Asimismo, respondió a las declaraciones del coordinador priista Arturo Medina sobre el retiro de asistentes durante la sesión legislativa del miércoles, y aclaró que la decisión fue tomada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado priista Arturo Zubía Ramírez, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El diputado señaló que las personas retiradas del recinto incurrieron en agresiones y faltas de respeto contra legisladoras, y acusó al PRI de mantener una postura contradictoria respecto a medidas de orden en las sesiones legislativas.

Estrada aseguró que Morena mantendrá el debate político dentro del Congreso del Estado, aunque insistió en que las discusiones deben desarrollarse con apego al marco legal y respeto institucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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