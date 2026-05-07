Exige Jael Argüelles negociación transparente para familias de Las Huertas en Ciudad Juárez

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La diputada de Morena pidió garantizar certeza jurídica y evitar abusos en la regularización de viviendas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua a intervenir en la problemática que enfrentan familias del fraccionamiento Las Huertas.

La legisladora señaló que cerca de 500 personas viven en incertidumbre jurídica debido a un conflicto entre particulares relacionado con los predios del asentamiento, pese a que muchas familias han habitado la zona durante más de 20 años.

“Al día de hoy, un conflicto por el pago entre dos personas morales, tiene en la zozobra a casi doscientas familias del Fraccionamiento Las Huertas, al surponiente de la ciudad, muchas de ellas asentadas de manera irregular, pero que han habitado esta zona de manera pacífica y continua durante más de dos décadas”.

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En la exposición de motivos, Argüelles Díaz indicó que las y los vecinos han expresado disposición para regularizar sus viviendas; sin embargo, persisten inquietudes sobre las condiciones en que se desarrollan las negociaciones con la empresa Consultorías Rigg, S.A. de C.V.

Entre las preocupaciones manifestadas por las familias destacan los pagos iniciales de hasta 100 mil pesos, la falta de alternativas de financiamiento y la ausencia de acompañamiento institucional en las mesas de negociación.

La diputada también mencionó casos de personas que ya realizaron pagos sin avances visibles en sus trámites, así como la inexistencia de contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y posibles conflictos de interés entre representantes de las partes involucradas.

La propuesta plantea establecer mesas de negociación abiertas y transparentes con participación de autoridades, además de mecanismos que garanticen seguridad jurídica y eviten posibles abusos o fraudes contra las familias afectadas.

“La vivienda debe entenderse como un derecho humano y social. Las familias no están pidiendo privilegios; están exigiendo condiciones justas y certeza para conservar el lugar donde han vivido durante años”.

El exhorto busca que autoridades municipales y estatales participen como mediadoras para facilitar soluciones legales y transparentes en el proceso de regularización habitacional de Las Huertas.

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