Propone Nancy Frías garantizar inclusión e igualdad en actividades escolares en Chihuahua

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La iniciativa plantea asegurar participación equitativa de estudiantes en espacios deportivos, culturales y recreativos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Chihuahua, con el propósito de garantizar que niñas, niños y adolescentes participen en igualdad de condiciones en actividades escolares y fuera de clase.

La propuesta busca incorporar una nueva fracción al artículo 8 de la legislación estatal para establecer de manera expresa la obligación de las escuelas de asegurar una participación incluyente, accesible y equitativa, sin discriminación por género, discapacidad o cualquier otra condición.

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De acuerdo con la legisladora, la iniciativa surge a partir de una inquietud planteada durante el Parlamento Infantil por la niña diputada Ana Victoria Portillo Aguilar, quien expuso que no todas las y los estudiantes tienen las mismas oportunidades de participación dentro de la vida escolar.

“La escuela debe ser un lugar donde todas las niñas y todos los niños puedan participar, aprender y crecer sin que nadie quede fuera”.

La reforma busca atender prácticas que aún limitan la participación de estudiantes en actividades deportivas, culturales, cívicas y recreativas, promoviendo espacios educativos con mayor igualdad e inclusión.

Frías señaló que el objetivo no es crear un nuevo derecho, sino reforzar y precisar la obligación de garantizar condiciones de igualdad dentro de las escuelas del estado.

La legisladora sostuvo que las actividades escolares y extracurriculares también forman parte del proceso educativo y deben contribuir al desarrollo integral de la niñez y adolescencia, bajo criterios de respeto a la diversidad y acceso equitativo.

La propuesta legislativa se suma a las discusiones en materia de inclusión educativa y derechos de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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