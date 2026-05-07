Exige Carla Rivas atender solicitudes de extradición contra funcionarios señalados por narcotráfico

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La diputada del PAN afirmó que las acusaciones de Estados Unidos revelan presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del PAN, Carla Rivas, pidió a las autoridades federales mexicanas atender las solicitudes diplomáticas de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Durante una intervención en el Congreso del Estado, la legisladora aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones penales ante fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios vinculados con MORENA.

“No se trata de señalamientos mediáticos. No es discurso político. Son acusaciones judiciales presentadas ante fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York”, expresó la diputada.

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Rivas señaló que las investigaciones estadounidenses incluyen presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, introducción de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a territorio estadounidense, además de protección institucional al crimen organizado y filtración de información de inteligencia.

La legisladora sostuvo que el caso refleja una posible colaboración sistemática entre autoridades y grupos criminales mediante el uso de instituciones de seguridad y justicia para favorecer operaciones ilícitas.

Asimismo, mencionó que algunos de los funcionarios señalados solicitaron licencia temporal a sus cargos públicos bajo el argumento de colaborar con las investigaciones en curso.

“No pueden seguir ocultando sus nexos”, declaró Carla Rivas al advertir sobre la gravedad de los señalamientos internacionales.

Como parte de su posicionamiento, la diputada presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Poder Judicial de la Federación a actuar conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

La propuesta busca que las autoridades mexicanas atiendan las solicitudes diplomáticas relacionadas con los funcionarios señalados en las investigaciones federales estadounidenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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