Exige diputado del PRI esclarecer presuntos vínculos entre gobierno de Sinaloa y crimen organizado

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José Luis Villalobos pidió investigaciones transparentes ante señalamientos contra autoridades sinaloenses.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, expresó preocupación por los señalamientos que presuntamente vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a funcionarios de su administración y mandos de seguridad, con estructuras del crimen organizado.

El legislador señaló que las versiones difundidas sobre posibles investigaciones internacionales y documentos judiciales representan un tema de alta gravedad institucional, al involucrar supuestas relaciones entre autoridades y grupos dedicados al tráfico de drogas y control territorial mediante violencia.

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Villalobos García afirmó que, de confirmarse estos hechos, se estaría frente a una afectación directa a la confianza ciudadana y al cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad y gobernabilidad.

“México no puede normalizar que el crimen organizado influya en elecciones, infiltre gobiernos o utilice las instituciones públicas”

El diputado también hizo referencia a señalamientos relacionados con presuntos actos de protección institucional, uso indebido de corporaciones policiacas e intimidación política, los cuales consideró deben investigarse de manera exhaustiva.

Asimismo, indicó que el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa exige una actuación firme de las instituciones de justicia, con procesos transparentes y colaboración entre autoridades nacionales e internacionales.

“El pueblo de Sinaloa merece saber la verdad. Ningún funcionario puede estar por encima de la ley”

El legislador reiteró que el PRI mantendrá una postura de exigencia para que se esclarezcan posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, priorizando el fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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