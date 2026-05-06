Acusa Jorge Soto a Morena de proteger a políticos señalados por corrupción e impunidad

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El diputado panista cuestionó desde tribuna la defensa del oficialismo hacia funcionarios y exfuncionarios vinculados a diversos señalamientos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PAN, Jorge Soto, emitió un posicionamiento en el que acusó a Morena de sostener un discurso contradictorio sobre la defensa de la soberanía y el combate a la corrupción, mientras —afirmó— protege a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos actos de impunidad, abuso de poder y vínculos con el crimen organizado.

El legislador señaló que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa una muestra de lo que calificó como una estrategia política de protección hacia integrantes del oficialismo.

“Hablan de soberanía, de pueblo y de patria, pero cuando se trata de investigar a los suyos, se convierten en escudo político”.

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Soto sostuvo que Morena ha respondido a diversos señalamientos públicos mediante el cierre de filas y la defensa política de sus cuadros, en lugar de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado mencionó además a figuras políticas como Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla y Mario Delgado, señalando que los casos relacionados con seguridad, financiamiento político y presunta tolerancia frente al crimen organizado deben ser revisados públicamente.

Durante su intervención, el legislador panista también hizo referencia a otros personajes vinculados a controversias políticas y judiciales, entre ellos José Ramón López Beltrán, Ignacio Ovalle, Francisco Garduño, Félix Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco y Marcelo Ebrard.

Soto afirmó que Morena mantiene una práctica sistemática de protección política hacia funcionarios y personajes cercanos al movimiento.

“La soberanía no es proteger políticos; la soberanía es proteger a los mexicanos”.

El legislador sostuvo que existe una contradicción entre el discurso público del partido oficial y las acciones asumidas frente a casos de presunta corrupción o impunidad, señalando que esto ha deteriorado la confianza ciudadana.

Asimismo, aclaró que no considera que todos los militantes o simpatizantes de Morena estén relacionados con actividades ilícitas, aunque advirtió que la defensa automática de dirigentes y funcionarios genera complicidad política.

“Dicen que combaten la corrupción, pero encubren a sus corruptos”.

Finalmente, Jorge Soto afirmó que continuará señalando desde el Congreso del Estado lo que considera inconsistencias y omisiones del partido oficialista frente a temas relacionados con corrupción, seguridad y rendición de cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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