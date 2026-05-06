Exige Xóchitl Contreras transparencia y legalidad ante señalamientos ligados a Morena

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La diputada panista afirmó que el oficialismo ha privilegiado la protección política sobre la rendición de cuentas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, emitió un posicionamiento desde el Congreso del Estado en el que exigió a las autoridades federales actuar con transparencia, legalidad y sin privilegios ante señalamientos relacionados con actores políticos vinculados a Morena.

La legisladora sostuvo que el problema no radica únicamente en la existencia de investigaciones o acusaciones, sino en la respuesta política que, aseguró, ha caracterizado al partido oficialista frente a este tipo de casos.

“Morena le ha fallado a México porque convirtió la seguridad en discurso, la justicia en cálculo político y la rendición de cuentas en selectividad partidista”.

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Contreras afirmó que millones de familias mexicanas enfrentan diariamente situaciones de violencia, miedo, extorsión y desplazamiento, mientras —dijo— el Gobierno federal mantiene una narrativa alejada de la realidad que viven diversos sectores del país.

La diputada contrastó la situación nacional con la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua bajo la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, destacando acciones de coordinación institucional y combate a la delincuencia.

Según la legisladora, en la entidad se ha optado por enfrentar la problemática de seguridad mediante trabajo coordinado y acciones directas, en lugar de minimizar la situación.

“En Chihuahua no se normaliza la violencia ni se romantiza el fracaso”.

La panista señaló además que Morena no puede continuar solicitando respaldo ciudadano mientras evita responder de manera contundente a cuestionamientos públicos que, afirmó, afectan la credibilidad institucional del país.

Xóchitl Contreras aseguró que continuará impulsando desde el Congreso del Estado exigencias de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, independientemente de las personas o actores políticos involucrados.

“México merece gobiernos que enfrenten los problemas, no estructuras políticas dedicadas a blindarse entre sí”.

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