Aprueba Congreso reformas para endurecer sanciones por accidentes viales en Chihuahua

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Dictamen impulsado por la diputada Rosana Díaz contempla penas de hasta 13 años de prisión por homicidio o lesiones imprudenciales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Chihuahua para fortalecer las sanciones contra conductas imprudenciales al volante, ante el incremento de accidentes viales con víctimas fatales registrados en la entidad.

El dictamen retoma una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Rosana Díaz, y establece sanciones más severas para quienes provoquen homicidio o lesiones al conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, excediendo los límites de velocidad o abandonando a las víctimas tras un accidente.

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Las reformas contemplan penas de hasta 13 años de prisión en los casos considerados más graves, particularmente cuando se acrediten agravantes relacionadas con conducción temeraria o evasión de responsabilidad.

La legisladora señaló que el objetivo de las modificaciones es fortalecer la protección de la vida y generar mayor conciencia sobre las consecuencias legales de conducir de manera irresponsable.

“Estamos legislando para proteger vidas y enviar un mensaje claro: la irresponsabilidad al volante tiene consecuencias”.

El dictamen también considera como agravante exceder en más de 30 kilómetros por hora los límites de velocidad establecidos, además de sancionar el abandono de personas lesionadas tras un percance vial.

Rosana Díaz afirmó que respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo influjo de sustancias puede prevenir accidentes fatales, por lo que consideró necesario endurecer las medidas penales en este tipo de conductas.

“Respetar los límites de velocidad también salva vidas”.

Las reformas aprobadas forman parte de las acciones legislativas orientadas a reforzar la seguridad vial y reducir el número de víctimas derivadas de accidentes de tránsito en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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