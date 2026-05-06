Afirma Alfredo Chávez que la soberanía también se pierde frente al crimen organizado

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El coordinador del PAN en el Congreso cuestionó señalamientos de Morena contra la gobernadora Maru Campos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, cuestionó durante sesión legislativa los posicionamientos promovidos por Morena relacionados con la gobernadora María Eugenia Campos Galván y sostuvo que el debate debe centrarse en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento institucional.

El legislador fijó postura durante la discusión de dos puntos de acuerdo impulsados por Morena, donde acusó al partido oficialista de intentar desviar la atención mediante señalamientos políticos contra la mandataria estatal.

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Chávez Madrid afirmó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con autoridades federales en materia de seguridad y recordó que recientemente fueron localizados y destruidos seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos tras investigaciones desarrolladas entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La verdadera soberanía no es perder territorio frente al crimen organizado”.

El diputado panista sostuvo que el problema de fondo es el avance del crimen organizado en distintas regiones del país, situación que —dijo— afecta la vida cotidiana de familias, productores y comunidades completas.

El coordinador parlamentario señaló que la soberanía también se ve comprometida cuando la ciudadanía no puede transitar libremente o vive bajo condiciones de violencia e inseguridad.

Asimismo, consideró que el combate al crimen requiere coordinación institucional y resultados concretos, en lugar de confrontaciones políticas o discursos partidistas.

“El combate al crimen requiere coordinación institucional y resultados, no discursos políticos”.

Alfredo Chávez indicó que el PAN ha respaldado medidas de seguridad cuando considera que benefician al país, además de insistir en la necesidad de fortalecer las instituciones estatales, apoyar a las corporaciones de seguridad y defender el Estado de derecho en Chihuahua.

El legislador reiteró que la prioridad debe centrarse en garantizar condiciones de seguridad para la población y enfrentar el avance de grupos delictivos en distintas regiones del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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