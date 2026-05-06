Acusa Arturo Medina a Morena de desviar atención sobre presuntos vínculos con el crimen organizado

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El coordinador priista en el Congreso criticó señalamientos selectivos y pidió investigaciones a fondo.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, acusó a Morena de utilizar una estrategia política para desviar la atención pública de los presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

El legislador afirmó que la discusión impulsada por diputados morenistas sobre presuntas operaciones de la CIA en Chihuahua busca generar una narrativa alterna frente a lo que consideró una crisis nacional relacionada con la inseguridad y el crimen organizado.

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Medina señaló que Morena exige responsabilidades a gobiernos de oposición mientras, aseguró, evita pronunciarse sobre señalamientos dirigidos a administraciones emanadas de su propio partido, particularmente en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El diputado recordó que durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa se denunciaron presuntos actos de intimidación, amenazas y presión criminal, situaciones que, afirmó, fueron señaladas en su momento por integrantes de la coalición opositora.

Asimismo, hizo referencia al asesinato de Héctor Melesio Cuén en 2024 y al contexto generado tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hechos que consideró reflejan el nivel de infiltración del crimen organizado en la vida pública.

“México enfrenta regiones completas donde el crimen organizado desplazó al Estado”

El coordinador priista sostuvo que la soberanía nacional también se vulnera cuando el Estado pierde control territorial frente a grupos delictivos y llamó a las autoridades correspondientes a realizar investigaciones profundas y transparentes sobre cualquier presunto vínculo entre funcionarios y organizaciones criminales.

Finalmente, insistió en que el debate público debe centrarse en la seguridad de las familias mexicanas y no en confrontaciones políticas que, dijo, buscan distraer de los problemas de violencia que enfrenta el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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