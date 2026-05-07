Impulsa Avitia regularización de predios de escuelas públicas en Chihuahua

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La iniciativa busca dar certeza jurídica a planteles que operan en terrenos sin escrituración formal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer los procesos de regularización patrimonial de predios donde operan escuelas públicas.

La propuesta legislativa plantea atender una problemática histórica en distintas regiones del estado, donde diversos planteles educativos funcionan en terrenos donados de buena fe durante décadas pasadas, pero que no cuentan con escrituración ni inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

“Esta situación genera incertidumbre jurídica, limitando la inversión en infraestructura educativa y, en casos extremos, poniendo en riesgo la permanencia de los centros escolares”.

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Avitia Arellanes señaló que la falta de mecanismos claros y obligatorios ha dificultado la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para avanzar en la regularización de estos inmuebles.

La iniciativa busca definir facultades y obligaciones para que los municipios participen en procesos de diagnóstico, regularización y escrituración de bienes destinados al servicio educativo, sin modificar el régimen de propiedad de los predios.

De acuerdo con el legislador, la propuesta contempla la integración de un padrón estatal de planteles educativos en situación irregular, además de etapas específicas para identificar, regularizar y escriturar los inmuebles.

También se plantea establecer metas programáticas que permitan evaluar los avances en la materia y fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar certeza jurídica a las comunidades escolares.

“Esta propuesta busca proteger y preservar los espacios educativos como bienes de interés público, fortaleciendo las condiciones materiales y jurídicas necesarias para el pleno ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado”.

El planteamiento legislativo tiene como finalidad facilitar la inversión en infraestructura educativa y reducir riesgos legales sobre los predios donde operan escuelas públicas en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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