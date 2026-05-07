Acusa Argüelles omisión estatal en bienestar animal y exige recursos para atender crisis sanitaria

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La diputada de Morena señaló que Chihuahua acumula más de 15 años sin reglamento ni financiamiento para aplicar la Ley de Bienestar Animal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, acusó al Poder Ejecutivo estatal de incumplir la Ley de Bienestar Animal al mantener sin reglamento una norma vigente desde 2010 y no destinar recursos al Fondo Estatal previsto para esta materia.

La legisladora afirmó que la falta de aplicación de la ley refleja una omisión sostenida por parte del gobierno estatal y advirtió que, tras más de 15 años, continúan sin existir reglas operativas que permitan implementar políticas públicas de protección animal.

“La ley existe, pero el gobierno ha decidido no aplicarla. Es una omisión grave y sostenida que demuestra desinterés y falta de responsabilidad”.

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Argüelles Díaz sostuvo además que el Ejecutivo estatal tampoco ha dado cumplimiento a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2025, mediante la cual se prohibió el maltrato animal en Chihuahua. Según expuso, el decreto permanece sin publicarse y tampoco se ha emitido el reglamento correspondiente ni asignado recursos presupuestales.

La diputada vinculó esta falta de acciones con la crisis sanitaria derivada de la rickettsiosis, al señalar que Chihuahua ocupa actualmente el primer lugar nacional en letalidad por esta enfermedad, con 54 defunciones de 108 casos registrados durante 2025.

La morenista criticó también la respuesta institucional frente a este problema, al asegurar que únicamente se han fumigado 118 domicilios en lo que va del año, mientras que las campañas de esterilización han sido sostenidas principalmente por municipios y organizaciones civiles.

En ese contexto, presentó un exhorto dirigido al Ejecutivo estatal para exigir la publicación del Decreto 275/25, la emisión del reglamento de la Ley de Bienestar Animal y la asignación de recursos al Fondo Estatal en los presupuestos de egresos correspondientes a 2026 y 2027.

“No es un favor; es una obligación legal. Y cada día que se incumple, el costo lo pagan las y los chihuahuenses”.

La propuesta legislativa también plantea que el Fondo Estatal de Bienestar Animal reciba al menos el 10% del presupuesto asignado a la secretaría responsable del área ecológica y ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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