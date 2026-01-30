Cuestiona alcalde efectividad de la Torre Centinela como estrategia de seguridad estatal

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar ironiza sobre el proyecto y contrasta con ampliación del sistema municipal de videovigilancia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expresó dudas sobre la efectividad de la Torre Centinela instalada en Ciudad Juárez, al considerar que no queda claro cómo este proyecto del Gobierno del Estado contribuirá de manera directa a reducir la inseguridad en la ciudad.

Las declaraciones se dieron en un contexto de diferencias públicas entre autoridades municipales y estatales, luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, afirmara recientemente que la torre fue instalada en Ciudad Juárez ante la falta de resultados del trabajo policiaco municipal, en referencia a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Durante un encuentro con medios, el alcalde cuestionó el alcance operativo del proyecto estatal y su impacto real en la estrategia de seguridad.

“Seguimos sin entender cómo una torre va a resolver el tema de la inseguridad. No sé si tengan contemplado que desde allá arriba vaya a salir una ‘Batiseñal’ y vayan a venir todos los superhéroes a acabar con el crimen”, expresó Pérez Cuéllar.

El presidente municipal sostuvo que, lejos de generar beneficios tangibles, la infraestructura no aporta soluciones claras y señaló que existe coincidencia ciudadana con esta percepción, según dijo.

En contraste, destacó que el Gobierno Municipal trabaja en la ampliación del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), proyecto con el que se prevé la incorporación de alrededor de 3 mil cámaras adicionales para la vigilancia de la ciudad, todas interconectadas a las instalaciones de la SSPM.

El intercambio de posicionamientos refleja la disputa política y operativa en torno a los modelos de seguridad que se implementan en Ciudad Juárez, particularmente entre los gobiernos municipal y estatal.

