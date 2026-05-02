Fortalece Desarrollo Social participación ciudadana con 264 comités vecinales

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La mayoría de estos organismos se mantiene activa en colonias de Ciudad Juárez, impulsando gestión comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social informó que en la ciudad se han conformado un total de 264 comités vecinales, como parte de las estrategias para fortalecer la participación ciudadana en distintos sectores.

De acuerdo con la dependencia, 234 de estos comités se encuentran actualmente activos, mientras que 30 fueron integrados durante el mes de abril, ampliando la organización comunitaria en diversas colonias.

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El titular del área, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estos espacios permiten a los habitantes involucrarse directamente en la atención de necesidades locales, mediante esquemas de colaboración con el Gobierno Municipal.

“Estos espacios permiten a las y los vecinos involucrarse de manera directa en la gestión de sus necesidades”, destacó.

Asimismo, indicó que una de las prioridades de la administración municipal es mantener cercanía con la ciudadanía, a través de acciones que fortalezcan el tejido social y contribuyan a mejorar la calidad de vida.

La dependencia reiteró que las colonias interesadas en conformar un comité vecinal pueden acercarse a sus oficinas o comunicarse vía telefónica, donde se les brindará información sobre el proceso de integración.

Finalmente, se destacó que este modelo busca consolidar una participación organizada que facilite la gestión de servicios, obras y programas en beneficio de las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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