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Instala Limpia puntos de recolección temporal en colonias de Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Los módulos estarán disponibles hasta el lunes para recibir tiliches, muebles y llantas en tres sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia implementó una jornada de “Puntos Limpios a tu Colonia” en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de objetos en desuso.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los módulos estarán habilitados desde este fin de semana y hasta el próximo lunes, por lo que exhortó a los vecinos a aprovechar esta estrategia para retirar muebles viejos, tiliches y artículos que ya no utilicen.

“La invitación es a que aprovechen esta jornada para deshacerse de objetos que ya no sirven y mantener limpias sus colonias”, señaló.

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Los puntos fueron instalados en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, en la calle Cañón de Urique; en Terranova, sobre Libramiento Regional; y en Villas del Sur, en el cruce de Villas de San Ángel y avenida Unesco.

En estos espacios, se permite depositar muebles, objetos en desuso y llantas en pequeñas cantidades, como parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

La dependencia precisó que estos puntos no están destinados para uso comercial, por lo que se restringe el acceso a negocios como desponchadoras. Asimismo, queda prohibido arrojar tierra, escombro o residuos peligrosos.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a hacer uso responsable de estos espacios temporales y contribuir al orden y limpieza de la ciudad.

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