Prevé Protección Civil sábado soleado y fresco en Ciudad Juárez

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El pronóstico anticipa temperaturas en ascenso para domingo y lunes, con baja probabilidad de lluvia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que este sábado 2 de mayo se espera un día mayormente soleado y con temperaturas templadas en la ciudad, con una máxima de 21 grados Celsius.

De acuerdo con el reporte, los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre el 1 y el 5 por ciento.

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Para la noche, se prevé un descenso de la temperatura hasta los 13 grados Celsius, con cielo mayormente despejado y condiciones de viento similares a las registradas durante el día.

En el pronóstico extendido, la dependencia municipal indicó que el domingo se espera un aumento en la temperatura, con una máxima de 27 grados y mínima de 18 grados, bajo un cielo parcialmente soleado y con ligera probabilidad de lluvia.

Para el lunes, las condiciones continuarán con tendencia al alza, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 18 grados, con cielo mayormente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones.

Protección Civil advirtió que podrían presentarse variaciones en la intensidad del viento durante los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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