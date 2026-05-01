Llama Cruz Pérez Cuéllar a esperar resultados de la FGR por señalamientos contra Rocha Moya

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El alcalde de Ciudad Juárez pidió no adelantar conclusiones y subrayó la importancia de pruebas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, llamó a esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) tras los señalamientos emitidos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El edil señaló que corresponde a las autoridades federales analizar la información proporcionada por el gobierno estadounidense antes de emitir cualquier postura definitiva, en un contexto que involucra temas de carácter internacional.

“Se debe esperar a que la FGR analice la información antes de emitir conclusiones”

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Pérez Cuéllar subrayó que las autoridades de Estados Unidos tienen la obligación de presentar pruebas en contra de los señalados, al tiempo que reiteró la importancia de respetar los procesos legales establecidos.

En ese sentido, hizo referencia al posicionamiento del Gobierno de México respecto a la defensa de la soberanía nacional, al considerar que los asuntos internos deben resolverse conforme a las instituciones mexicanas.

El alcalde expresó confianza en las instancias federales, al señalar que en caso de existir elementos suficientes, se actuará conforme a la ley, descartando que exista una intención de proteger a personas involucradas en los señalamientos.

“Las autoridades estadounidenses deben presentar pruebas”

Finalmente, exhortó a mantenerse atentos al desarrollo de las investigaciones y evitar interpretaciones anticipadas, mientras se determina el alcance de las acusaciones y las posibles responsabilidades.

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