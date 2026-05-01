Participa Cruz Pérez Cuéllar en desfile del Día del Trabajo en Ciudad Juárez

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Más de 60 sindicatos marcharon en la avenida Insurgentes para visibilizar demandas laborales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo, donde destacó la participación de la clase trabajadora y el ambiente de unidad durante la movilización organizada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El contingente recorrió la avenida Insurgentes con la presencia de 63 agrupaciones sindicales, que marcharon para conmemorar la fecha y exponer diversas demandas laborales en un contexto de participación organizada.

“Son reclamos justos”

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El alcalde señaló que las peticiones expresadas por los trabajadores forman parte del ejercicio democrático, y consideró que en su mayoría corresponden a exigencias legítimas, muchas de ellas vinculadas a temas que deben atenderse desde el ámbito legislativo.

En materia de seguridad, subrayó la necesidad de mantener esfuerzos constantes, al reconocer que se trata de una de las principales preocupaciones de la población, pese a avances recientes en la contención de la incidencia delictiva.

“Debemos de tomar nota y seguir trabajando”

El edil también abordó la situación económica y laboral en la ciudad, donde reconoció la pérdida de empleos en algunos sectores, aunque aseguró que el Gobierno Municipal mantiene coordinación con la industria para fortalecer la atracción de inversiones y generar oportunidades laborales.

Durante el desfile participaron trabajadores de distintos sectores, incluyendo personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, empresas maquiladoras y gremios como transportistas, telefonistas y trabajadores de medios de comunicación.

La jornada contó además con la presencia de autoridades municipales, representantes sindicales y la banda de música del municipio, en un evento que se desarrolló en condiciones de orden y participación social.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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