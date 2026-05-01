Rescatan a mujer durante incendio en vivienda de Ciudad Juárez

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Policía y vecinos lograron ponerla a salvo; una adolescente murió en el siniestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con vecinos, lograron rescatar a una mujer durante un incendio registrado en una vivienda, aunque una adolescente perdió la vida tras quedar atrapada en el interior.

El incidente se reportó durante la madrugada a través del número de emergencias 911, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Balderas e Isla Esmeralda, en la colonia Francisco I. Madero. Al arribar, los agentes observaron la vivienda envuelta en llamas e iniciaron de inmediato las labores de auxilio.

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Con apoyo de habitantes del sector, los policías lograron poner a salvo a una mujer, mientras que una menor de edad permanecía atrapada dentro del inmueble, lo que derivó en un operativo de rescate más amplio.

Posteriormente, con la intervención de otras corporaciones de emergencia, la adolescente fue extraída del domicilio; sin embargo, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de recibir atención.

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de sofocar el incendio y asegurar la zona, mientras que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que mantiene su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, particularmente en situaciones de riesgo que requieren intervención inmediata.

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