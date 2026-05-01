Conforma Desarrollo Social 30 comités vecinales en Ciudad Juárez durante abril

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer la participación ciudadana y mejorar la atención a comunidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social integró 30 nuevos comités vecinales durante el mes de abril en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia para fortalecer la participación ciudadana.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que estos comités tienen como objetivo impulsar la organización entre vecinos y establecer canales directos de comunicación con el Gobierno Municipal, a fin de atender de manera más eficiente las necesidades de cada colonia.

“Uno de los ejes prioritarios es trabajar de manera cercana con la ciudadanía”

- Publicidad - HP1

Indicó que esta iniciativa responde a la política de proximidad impulsada por la actual administración municipal, enfocada en promover la colaboración entre autoridades y sociedad para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias juarenses.

Los comités fueron conformados en diversas colonias, entre ellas Constitución, Felipe Ángeles, Roma Oriente XXI, Plutarco Elías Calles, Morelos IV, José Martí, Portales de San Antonio, Campestre Virreyes, Luis Echeverría, Bosques de Salvarcar, Parajes del Sur y Oasis Revolución, entre otras.

Las autoridades destacaron que estos espacios permiten canalizar de forma directa las solicitudes ciudadanas, así como organizar acciones comunitarias en temas como servicios públicos, seguridad y mejoramiento urbano.

Asimismo, se informó que las colonias interesadas en conformar un comité vecinal pueden acudir a las oficinas de la dependencia o comunicarse vía telefónica para recibir orientación sobre el proceso.

Con esta acción, el Gobierno Municipal busca consolidar esquemas de participación que acerquen la toma de decisiones a las comunidades y fortalezcan el tejido social en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.