Realizan reforestación en avenida Hermanos Escobar con plantación de 70 árboles

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Autoridades municipales y federales impulsan acciones para mejorar el entorno urbano en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo una jornada de reforestación en el camellón central de la avenida Hermanos Escobar, como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes en la ciudad.

Durante la actividad, realizada en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, se plantaron 70 árboles de la especie palo verde, seleccionados por su adaptación a las condiciones climáticas de la región.

“Este tipo de acciones conjuntas son importantes para el beneficio de los juarenses”

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos de reforestación se desarrollaron en el tramo comprendido entre la avenida Rafael Pérez Serna y Plutarco Elías Calles.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad del aire y reducir el impacto del calor urbano, además de generar espacios más saludables y agradables para la población.

Por su parte, el legislador federal indicó que estas jornadas continuarán en otras vialidades de la ciudad, como parte de un programa enfocado en mejorar la imagen urbana y promover una mayor cobertura vegetal.

Asimismo, destacó que el proyecto busca fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos, incentivando a los habitantes a involucrarse en la preservación del entorno.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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