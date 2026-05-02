Entrega Pérez Cuéllar obras deportivas a trabajadores del IMSS en Juárez

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La inversión superó los 7 millones de pesos mediante Presupuesto Participativo y benefició a cerca de 3 mil usuarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de las obras de remodelación del Centro Deportivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), realizadas a través del esquema de Presupuesto Participativo.

Durante el evento, realizado en el marco del Día del Trabajo, el alcalde destacó el simbolismo de entregar infraestructura en esa fecha, al subrayar el reconocimiento a las luchas laborales y a la organización sindical.

“No solamente estamos entregando una obra que estaba abandonada, sino también se hace el reconocimiento que tenemos para nuestro sindicalismo, para los derechos, las luchas laborales”, expresó.

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Las obras incluyeron la rehabilitación de espacios deportivos, entre ellos una cancha de futbol rápido, otra de futbol 7 y una de softbol, además de la instalación de pasto sintético y mejoras generales para su funcionamiento.

El director de Participación Ciudadana informó que la inversión fue superior a los 7 millones de pesos, con impacto directo en aproximadamente 3 mil usuarios que hacen uso de estas instalaciones.

Durante la ceremonia, trabajadores del sindicato plantearon la necesidad de construir una alberca en el complejo. Ante ello, el liderazgo sindical indicó que desarrollará el proyecto, mientras que el presidente municipal adelantó que el Gobierno Municipal brindará apoyo para su realización.

El acto contó con la presencia de representantes de distintos sindicatos y organizaciones laborales, así como autoridades municipales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer espacios para la convivencia, el deporte y el bienestar de la clase trabajadora.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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