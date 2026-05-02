Anuncia Vialidad cierres viales por carrera Rotary Arti en Ciudad Juárez

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El operativo iniciará desde las 5:00 de la mañana con cierres en avenidas principales y rutas alternas habilitadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este domingo se implementará un operativo especial con motivo de la carrera Rotary Arti, lo que implicará el cierre temporal de diversas avenidas en la ciudad.

La corporación detalló que participarán 140 elementos y 18 unidades, quienes serán desplegados a lo largo del recorrido para resguardar a los corredores y prevenir incidentes viales.

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“Se hace un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución”, indicó la dependencia.

El cierre de vialidades iniciará a las 05:00 horas en la avenida Lincoln, en ambos sentidos. Como ruta alterna, se habilitará el acceso por Rafael Pérez Serna para quienes se dirigen hacia El Paso, mientras que quienes regresan de Estados Unidos deberán utilizar el bulevar Juan Pablo II hacia Costa Rica, a la altura del parque El Chamizal.

El trayecto de la carrera abarcará importantes arterias como Rafael Pérez Serna, Melquiades Alanís, Laguna de Tamiahua, Tomás Fernández, Campos Elíseos, Antonio J. Bermúdez, Manuel Gómez Morín, De la Raza, Tecnológico, Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, hasta concluir en la zona del monumento.

Estas vialidades permanecerán cerradas conforme avance la competencia, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones en sus tiempos de traslado.

La dependencia exhortó a los conductores a respetar los señalamientos viales, así como seguir las indicaciones de los agentes que estarán distribuidos en distintos puntos del recorrido para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los participantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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