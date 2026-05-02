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Vinculan a proceso a hombre por matar a perro en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El imputado permanecerá en prisión preventiva tras agredir al animal con una piedra en un fraccionamiento

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un hombre de 36 años fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal, luego de que presuntamente privó de la vida a un perro en el fraccionamiento Palmas del Sol.

De acuerdo con la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), el caso se originó tras un reporte recibido a través del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, lo que derivó en la intervención de autoridades municipales.

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Según la información oficial, el sujeto habría golpeado en repetidas ocasiones con una piedra a un perro de raza french poodle, de aproximadamente tres años de edad, hasta causarle la muerte, por lo que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El cuerpo del animal fue resguardado por personal de DABA y posteriormente trasladado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se le practicó la necropsia correspondiente, cuyos resultados fueron integrados a la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó la formulación de imputación y la vinculación a proceso del acusado, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva por un periodo de al menos seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.

“La mayoría de los asuntos se encuentran en proceso de resolución mediante mecanismos alternativos, principalmente acuerdos reparatorios”, informó la dependencia.

La DABA indicó que con este caso suman 16 expedientes judicializados relacionados con maltrato animal en la ciudad, los cuales incluyen omisión de cuidados, abandono, desnutrición y agresiones que han derivado en la muerte de animales.

Asimismo, se precisó que algunos casos continúan en investigación formal, mientras que otros ya cuentan con imputaciones e incluso personas privadas de la libertad, además de al menos una sentencia definitiva emitida por la autoridad judicial.

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