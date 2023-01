Sí, como la película del productor Luis Estrada y sus diálogos, «Ah que mi Benny«. Así está el país, ardiendo literalmente. En Sinaloa (Culiacán), recapturan a Ovidio Guzmán López y se arma un merequetengue en esa ciudad y ciudades circunvecinas (Guasave, Ahome y Mazatlán), negocios y autos incendiados, disparos de armas de grueso calibre, amenazas contra la población civil, bloqueos, cierre del aeropuerto, suspensión de clases, un virtual estado de sitio. En las redes sociales se especula, merced a la gran desconfianza ciudadana hacia las autoridades, que no hubo la captura de ningún capo, porque efectivamente no hay imágenes que den testimonio fehaciente de dicha detención. También se menciona, con cierta razón, que es muy extraño que, a unas horas de la visita del presidente norteamericano Joe Biden se den estos hechos. ¿es qué Ovidio dejó de ser (valga la redundancia) un ser humano? Veremos y diremos…



El Infierno II.- el sufrido por mi entrañable Cd. Juárez, cuyo calvario comenzó el 1ro de este año, con el motín-rescate de reos del Cereso 3 de esa frontera, Donde hubo una treintena de fallecidos (entre reos y custodios). Después de tensos 4 días, hoy jueves 05 de enero en la madrugada, las autoridades reportan que Ernesto Piñón de la Cruz (El Neto) fue abatido luego de un enfrentamiento con la policía. Al igual (quizá en menor grado), se tuvieron hechos similares que en Sinaloa. Espero que esto marque un hito en la añeja e inmemorial corrupción que enfanga a mi querida Cd. Juárez, corrupción generalizada, a todos niveles, gobierno (los de antes y los de ahora) y ciudadanos, organismos empresariales y por que no, instituciones educativas. Necesitamos entender que, no tenemos ningún futuro si seguimos por ese camino. Juárez necesita una operación a corazón abierto, se cura el paciente o se muere, esa es la cuestión de fondo.

Hablando de plagios, en el país de los plagios.- no por nada, estamos en el lugar 114 de 130 países del mundo en Estado de Derecho. El aberrante hecho acaecido con la Ministra de la, SCJN Yasmín Esquivel Mossa resulta estremecedor. Primera de dos historias, la frase, «Soy humano, demasiado humano» es mía, sin embargo un tal F. Nietzsche me la plagió hace varias décadas, aún antes de que yo naciera, hasta aquí mi admiración por el creador de la teoría del súper hombre, ¿a quien se la habrá copiado? Segunda historia, en 1960, cuando yo tenía sólo 5 años de edad, se me ocurrió la frase, «Lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los EUA«, sin embargo, el Departamento de Estado del coloso del norte, por medio de sus sistemas de espionaje, me plagiaron la frase y se la endilgaron a, John F. Kennedy, ¡hágame usted favor! Estimado lector le pregunto, ¿Cree usted esas babosadas? Yo tampoco le creo a Yasmín Esquivel, quien dice que alguien que escribió su tesis un año antes se la copió, es decir, ella es la plagiada ja ja ja, es hasta gracioso y… un tanto cínico.



«Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la Tierra»

Arthur Schopenhauer



«Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz»

Javier Sicilia



«Soy repetidor de Whitman, a quien amé hasta el plagio»

Facundo Cabral

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique.