Impulsa Resiliencia convivencia comunitaria con Picnic Pastelero en Juárez

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El evento reunió a familias en un espacio de creatividad gastronómica y fortalecimiento del tejido social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal participó en el evento “Picnic Pastelero”, una actividad que congregó a familias juarenses en torno a la convivencia, la creatividad y la gastronomía.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la titular del área, Yesenia Arlet Hidalgo, destacó la relevancia de promover este tipo de encuentros que fomentan la participación ciudadana y fortalecen los lazos comunitarios.

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“Es importante impulsar actividades que fortalezcan el tejido social y promuevan la participación ciudadana”, señaló.

Durante la jornada, las y los participantes presentaron propuestas de repostería y ambientación de picnic, en las que se valoró el talento, la dedicación y la creatividad de quienes formaron parte del concurso.

El evento fue impulsado por la chef Jaz Gutiérrez, quien ha promovido este tipo de dinámicas como espacios de encuentro comunitario, enfocados en el desarrollo de habilidades gastronómicas y la convivencia familiar.

La actividad reunió a personas de distintas edades, consolidándose como un espacio recreativo que favorece la cohesión social y el fortalecimiento de vínculos entre la ciudadanía.

Autoridades municipales reiteraron que continuarán respaldando iniciativas que promuevan entornos de convivencia positiva y participación activa en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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