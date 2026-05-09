Presenta Indios de Juárez uniformes para defender el título estatal

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La novena fronteriza arrancará la temporada 2026 de la Liga Estatal de Béisbol el próximo 14 de mayo ante Soles de Ojinaga.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los Indios de Ciudad Juárez presentaron oficialmente la indumentaria que utilizarán durante la temporada 2026 de la Liga Estatal de Béisbol, en la que buscarán defender el campeonato obtenido el año anterior.

La novena fronteriza debutará el próximo 14 de mayo en el parque de pelota de la calle Reforma, donde recibirá a Soles de Ojinaga en el arranque del nuevo calendario estatal.

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Para esta temporada, el equipo utilizará cinco diseños distintos de uniformes que combinan elementos históricos y contemporáneos relacionados con la identidad deportiva de Ciudad Juárez.

El uniforme local mantiene los colores tradicionales en rojo, acompañado del penacho en el pecho y pantalonera blanca con rayas negras.

También fue presentada una edición especial de campeones en color negro con detalles dorados y referencias a los títulos estatales obtenidos por la organización, además de un diseño alternativo en tono guinda con la palabra “Juárez” al frente.

Otra de las indumentarias corresponde a la edición “JRZ”, inspirada en estilos clásicos del béisbol profesional estadounidense, mientras que el uniforme retro retoma colores guinda y dorado vinculados con las primeras etapas del conjunto indígena.

La Primera Zona celebra además 90 años de historia dentro de la pelota estatal, trayectoria que incluye 12 campeonatos estatales y un título en la Liga Mexicana de Beisbol.

De cara a la temporada 2026, la directiva reforzó el roster con jugadores de experiencia y elementos provenientes de distintos circuitos profesionales del país.

Entre las incorporaciones destacan los lanzadores Francisco Haro, Luis Villavicencio y Joel Rangel Chávez, así como el catcher Aarón Carrasco y el regreso de Yahir Gurrola y Miguel León para fortalecer tanto el pitcheo como la ofensiva del equipo fronterizo.

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