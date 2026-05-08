Anuncia Pérez Cuéllar incorporación de más cuadrillas de bacheo en Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal sumó 12 nuevas cuadrillas para reforzar el mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció la incorporación de 12 nuevas cuadrillas de bacheo contratadas por el Gobierno Municipal, con el objetivo de reforzar las labores de mantenimiento vial en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El alcalde explicó que estas brigadas se suman a las seis cuadrillas permanentes con las que ya cuenta el Municipio, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de atención en calles y avenidas.

“La idea es avanzar lo más que se pueda”, expresó el edil al informar sobre el incremento en la capacidad operativa para atender reportes ciudadanos.

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Pérez Cuéllar señaló que todavía existe disponibilidad de recursos para continuar con trabajos de rehabilitación vial durante el resto del año, por lo que llamó a la ciudadanía a reportar baches y daños en las calles.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Daniel González García, indicó que las cuadrillas atenderán tanto reportes específicos como vialidades primarias y secundarias, además de accesos a espacios públicos como escuelas y parques.

Este viernes, el presidente municipal y el titular de Obras Públicas supervisaron trabajos de bacheo en el cruce de las calles Tacuba y Central, en la colonia Anáhuac.

Las autoridades municipales informaron que las labores continuarán durante los próximos días en ese sector para reparar los baches detectados y mejorar las condiciones de circulación vehicular.

El Gobierno Municipal reiteró que el fortalecimiento de las cuadrillas busca agilizar la atención a las vialidades y responder a una de las principales demandas de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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