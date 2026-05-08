Impulsan CONCANACO y AMPI estrategia nacional “Viernes Inmobiliario Muy Mexicano”

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El acuerdo busca fortalecer el desarrollo inmobiliario, brindar asesoría gratuita y promover servicios profesionales en todo el país.

Matamoros, Tamps. (ADN/Staff) – La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) anunciaron la puesta en marcha de la estrategia nacional “Viernes Inmobiliario Muy Mexicano”, con el objetivo de fortalecer la certeza patrimonial y promover servicios inmobiliarios profesionales en México.

El acuerdo fue presentado durante la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Matamoros y contempla la incorporación del sector inmobiliario al programa Viernes Muy Mexicano, iniciativa orientada a impulsar la economía regional y el consumo de servicios nacionales.

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La estrategia establece que el último viernes de cada mes se ofrecerá asesoría gratuita en materia inmobiliaria a través de las secciones de AMPI en todo el país, además de promociones y descuentos en servicios relacionados con la compra, venta y renta de inmuebles.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre, destacó que la alianza permitirá ampliar el alcance del programa hacia una industria considerada estratégica para las familias y el desarrollo económico regional.

“El patrimonio de una familia no se construye solamente con una operación: se construye con confianza, certeza y acompañamiento profesional”, expresó.

La vicepresidenta de Desarrollos Inmobiliarios de CONCANACO SERVYTUR y presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, señaló que la incorporación al programa representa una oportunidad para fortalecer al sector inmobiliario mediante una visión nacional y profesional.

“El compromiso de AMPI es firme: promover el desarrollo inmobiliario en México con certeza, profesionalismo y responsabilidad”, indicó.

AMPI cuenta con presencia en las 32 entidades del país mediante 97 secciones y más de 7 mil 200 integrantes, mientras que CONCANACO SERVYTUR opera a través de 258 cámaras confederadas, estructura que permitirá extender la estrategia a distintas regiones de México.

El acuerdo también contará con el acompañamiento de la Asamblea Nacional de Empresas Familiares (ANEF G32), como parte de las acciones orientadas a fortalecer negocios familiares, impulsar la formalidad y ampliar el acceso a servicios profesionales.

Durante el evento, encabezado por Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros, se destacó la importancia de impulsar proyectos regionales que fortalezcan la inversión, la confianza y el desarrollo económico del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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