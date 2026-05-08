Renueva JMAS válvulas del RAN 24 para mejorar servicio de alcantarillado

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La obra beneficiará a varias colonias del suroriente de Ciudad Juárez con una inversión de 300 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó el reemplazo de válvulas y equipo operativo en el RAN 24, ubicado sobre la calle Aeronáutica, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario en distintos sectores de la ciudad.

El jefe del Departamento de Alcantarillado, Ismael Corona, informó que los trabajos incluyeron el cambio de tres válvulas de control, tres válvulas check o de no retorno y diversos conectores, mediante una inversión aproximada de 300 mil pesos.

“Era necesario realizar el cambio de estas piezas debido a que las anteriores ya habían concluido su vida útil”, explicó el funcionario.

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De acuerdo con la JMAS, el punto intervenido concentra aguas residuales provenientes de varias colonias del suroriente, por lo que el nuevo equipo permitirá mejorar el bombeo y conducción hacia el colector principal.

Las colonias beneficiadas directamente con estas acciones son Villas Residencial del Real, Jardines del Aeropuerto, Puente Alto, Sutern y Cántaros.

En las labores participaron cuadrillas de alcantarillado, operadores de maquinaria especializada tipo Guzzler, grúa y Vactor, así como personal de soldadura y del área eléctrica del Departamento de Extracción y Distribución.

Además del reemplazo de equipo, la dependencia realizó trabajos complementarios de limpieza y retiro de basura y asolve en la zona donde se concentran las aguas residuales.

“La instrucción es garantizar el servicio de alcantarillado”, señaló Ismael Corona al destacar que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento de infraestructura hidráulica.

La JMAS informó que las obras no interrumpen la circulación vehicular, aunque exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución debido a la presencia de maquinaria y personal operativo en el sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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