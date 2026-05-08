Impulsan Cruz Pérez Cuéllar y Maite Vargas vínculos de inversión entre Qatar y Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades mexicanas y representantes qataríes analizaron oportunidades de cooperación económica y desarrollo industrial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la diputada federal Maite Vargas participaron en la primera reunión de trabajo del Grupo de Amistad México–Qatar, celebrada en la Cámara de Diputados con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y promover oportunidades de inversión entre ambas regiones.

El encuentro reunió a representantes del Gobierno Federal, legisladores, diplomáticos, empresarios y representantes del Estado de Qatar, quienes analizaron mecanismos de colaboración institucional, comercial y de desarrollo estratégico.

- Publicidad - HP1

Durante la reunión, el presidente municipal y la legisladora destacaron las ventajas competitivas de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua como una de las regiones con mayor potencial para la inversión internacional y el desarrollo industrial.

Entre los aspectos señalados se encuentran la ubicación estratégica de la frontera norte para el comercio internacional, así como las oportunidades en sectores como manufactura avanzada, energía, agroindustria, logística, tecnología y desarrollo industrial.

“La diplomacia parlamentaria representa una herramienta clave para construir cooperación efectiva entre naciones”, expresó la diputada federal Maite Vargas.

Por su parte, representantes qataríes manifestaron interés en fortalecer la relación con Ciudad Juárez y expresaron disposición para realizar una futura visita oficial a esta frontera, tras la invitación realizada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En el encuentro participaron representantes vinculados con sectores estratégicos como energía, petróleo, fertilizantes, banca de desarrollo, satélites, helicópteros y asociaciones empresariales.

La reunión se desarrolló en el marco de la iniciativa impulsada por el Qatar Leadership Centre, enfocada en promover el intercambio de mejores prácticas internacionales y fortalecer capacidades de liderazgo alineadas con la Visión Nacional de Qatar 2030.

Las autoridades mexicanas señalaron que este tipo de acercamientos buscan ampliar las oportunidades de inversión y consolidar vínculos de cooperación económica entre Ciudad Juárez y actores internacionales.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.